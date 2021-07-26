В Норвегии зафиксировали падение метеорита. ВИДЕО

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Норвежскую метеорную сеть



Метеорит несся с грохотом и светом. Заметен был всего 5 секунд

Событие зафиксировала камера в Холместранде. Был виден огненный шар, падающий с неба с яркой вспышкой.

Никаких обломков не зафиксировано, сообщений о разрушениях не было.