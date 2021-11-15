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В Норвегии обнаружили новую разновидность "Дельта"-штамма коронавируса

15 ноября, 2021 понедельник
16:30
Мир

Норвежский институт общественного здоровья обнаружил новую версию "Дельта"-штамма COVID-19 в разных частях страны

Об этом сообщает NRK.

Исследователи института утверждают, что новая разновидность не более опасна, чем обычный "Дельта"-штамм.

Новому варианту штамма присвоили свою международную категорию и назвали AY.63. Впервые он был обнаружен в июне, однако за последние месяцы он распространился в разных частях страны.

"У нас нет оснований утверждать, что эта разновидность имеет какие-то особые преимущества над обычной версией "Дельта"-штамма", – заявил старший сотрудник Норвежского института общественного здоровья Олав Хунгнес.

В институте добавили, что вакцина работает против нового штамма не хуже, чем против обычного.

Коронавирус постоянно мутирует, поэтому исследователи института рассматривают новую разновидность штамма как возможность более детально изучить развитие вируса.


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Норвегия
Коронавирус
COVID-19
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