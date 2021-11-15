В Норвегии обнаружили новую разновидность "Дельта"-штамма коронавируса

Об этом сообщает NRK.



Исследователи института утверждают, что новая разновидность не более опасна, чем обычный "Дельта"-штамм.



Новому варианту штамма присвоили свою международную категорию и назвали AY.63. Впервые он был обнаружен в июне, однако за последние месяцы он распространился в разных частях страны.



"У нас нет оснований утверждать, что эта разновидность имеет какие-то особые преимущества над обычной версией "Дельта"-штамма", – заявил старший сотрудник Норвежского института общественного здоровья Олав Хунгнес.



В институте добавили, что вакцина работает против нового штамма не хуже, чем против обычного.



Коронавирус постоянно мутирует, поэтому исследователи института рассматривают новую разновидность штамма как возможность более детально изучить развитие вируса.

В Китае за период 17 октября - 14 ноября зафиксировали самую большую вспышку штамма "Дельта".