В Норвегии обнаружили новую разновидность "Дельта"-штамма коронавируса
Норвежский институт общественного здоровья обнаружил новую версию "Дельта"-штамма COVID-19 в разных частях страны
Об этом сообщает NRK.
Исследователи института утверждают, что новая разновидность не более опасна, чем обычный "Дельта"-штамм.
Новому варианту штамма присвоили свою международную категорию и назвали AY.63. Впервые он был обнаружен в июне, однако за последние месяцы он распространился в разных частях страны.
"У нас нет оснований утверждать, что эта разновидность имеет какие-то особые преимущества над обычной версией "Дельта"-штамма", – заявил старший сотрудник Норвежского института общественного здоровья Олав Хунгнес.
В институте добавили, что вакцина работает против нового штамма не хуже, чем против обычного.
Коронавирус постоянно мутирует, поэтому исследователи института рассматривают новую разновидность штамма как возможность более детально изучить развитие вируса.
- В Китае за период 17 октября - 14 ноября зафиксировали самую большую вспышку штамма "Дельта".
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