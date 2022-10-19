В Норвегии из-за зафиксированного дрона закрыли один из крупнейших аэропортов страны
В Норвегии аэропорт второго крупнейшего города Бергена ненадолго закрыли в среду после того, как местные жители заметили в его районе дрон
Об этом сообщают в US News & World Report со ссылкой на заявление представителя полиции Орьяна Дьювика.
"Мы не уверены, был ли это один или несколько дронов, но мы уверены, что был по крайней мере один", - сказал он.
Отмечается, что первый беспилотник в аэропорту Берген был замечен в 4:15 утра. После этого аэропорт второго крупнейшего города Норвегии, обслуживающего более 6 миллионов пассажиров в год, был закрыт.
По словам спикера полиции, об инциденте были проинформированы норвежская армия и государственный оператор аэропортов Avinor. Кто запустил дрон, пока не установлен.
Известно, что 17 октября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель попросила людей сообщать о подозрительной активности и заявила, что агентство внутренней безопасности PST получило ряд новых сообщений о беспилотниках.
- 19 октября СМИ сообщили, что на протяжении лет РПЦ скупает недвижимость рядом с военными базами Норвегии. Эксперт по безопасности с Alfa Sefland Winge отмечает, что принадлежащие РПЦ объекты недвижимости, такие как Хоконсверн, "могут быть проблемой", ведь здания могут использоваться для чего-то другого, кроме религиозных целей.
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