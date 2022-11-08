Об этом сообщило издание The Guardian.

Известно, что инициативу финансирует британский бизнесмен Адам Торп, основавший благотворительную организацию OneWhale, занимающуюся уходом за Хвалдимиром.

Сообщается, что кита хотели отпустить на свободу, но животное настолько привыкло к людям, что возникло опасение: оно не будет способно само себя прокормить. А поскольку Хвалдимир мешал местным лососевым фермерам, поедая разведенную рыбу и обрывая сетки, его могли усыпить.

Поэтому Торп совместно с режиссером Региной Кросби решили создать китовый заповедник у Хаммерфеста. Там будут содержаться киты, приученные к человеческому контакту и непригодные для жизни в дикой природе.

Издание сообщает, что Торп и Кросби рассчитывают собрать на создание заповедника 250 тысяч фунтов стерлингов к концу 2022 года. На эти средства они приобретут сетки для ограничения заповедника, создадут жилье для персонала, который будет находиться поблизости и наблюдать за рыбами, а также оборудуют ветеринарную лабораторию.

Ожидается, что за время пребывания в заповеднике киты научатся самостоятельно охотиться, взаимодействовать друг с другом, и в конце концов будут выпущены обратно в дикую природу.

Также отмечается, что в 2019 году возле норвежских вод рыбаки заметили кита-белуху, который позже поселился вблизи Хаммерфеста. За ним ухаживали местные жители и власть. На животном были замечены пояса и камера, которые, как обнаружили норвежские спецслужбы, были установлены для шпионажа.

29 сентября власти Черногории начали расследование по обвинению в шпионаже, в том числе подозревают шесть российских дипломатов и 30 граждан России.

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