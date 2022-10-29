Об этом сообщает DW со ссылкой на полицейскую службу безопасности Норвегии.

Отмечается, что Михаил Микушин, оказавшийся офицером военной разведки РФ, в последние годы успешно работал в норвежском Университете Тромсе под именем Жозе Ассиса Джиаммариа.

Еще до того, как норвежцы опубликовали реальное имя мужчины, The Insider и Bellingcat смогли подтвердить его принадлежность к ГРУ, сообщает The Insider. Исследуя биографию сотрудника ГУР, расследователи пришли к выводу, что "профессор" сделал все, чтобы провалиться.

Псевдопрофессор оставил достаточно цифровых следов. Так, например, одним из паролей, которые он использовал для своего университетского аккаунта, был "[email protected] jw.org ru". Он дал указание на то, что владельца зовут Михаил. Invasor с португальского переводится как "захватчик". Поэтому мужчине для разоблачения "не хватало только тянущегося за спиной парашюта", отметили расследователи.

16 октября в Норвегии арестовали двух россиян за незаконную за незаконную съемку дронами.

19 октября закрыли один из крупнейших аэропортов Норвегии из-за того, что над ним был замечен дрон. Позже власти Норвегии заявили, что к недавнему запуску дронов над страной причастны иностранные спецслужбы

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