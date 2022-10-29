В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
Задержанный в Норвегии сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, выдававший себя за "профессора из Бразилии", оказался кадровым офицером военной разведки РФ
Об этом сообщает DW со ссылкой на полицейскую службу безопасности Норвегии.
Отмечается, что Михаил Микушин, оказавшийся офицером военной разведки РФ, в последние годы успешно работал в норвежском Университете Тромсе под именем Жозе Ассиса Джиаммариа.
Еще до того, как норвежцы опубликовали реальное имя мужчины, The Insider и Bellingcat смогли подтвердить его принадлежность к ГРУ, сообщает The Insider. Исследуя биографию сотрудника ГУР, расследователи пришли к выводу, что "профессор" сделал все, чтобы провалиться.
Псевдопрофессор оставил достаточно цифровых следов. Так, например, одним из паролей, которые он использовал для своего университетского аккаунта, был "[email protected] jw.org ru". Он дал указание на то, что владельца зовут Михаил. Invasor с португальского переводится как "захватчик". Поэтому мужчине для разоблачения "не хватало только тянущегося за спиной парашюта", отметили расследователи.
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