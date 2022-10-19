В Норвегии арестован сын соратника Путина, - СМИ
Сына соратника Путина арестовали, он запускал дрон над норвежским островом Шпицберген, где это запрещено
Об этом говорится в материале The Barents Observer .
"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований думать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", - цитирует издание слова его адвоката Йенса Бернхарда Херстада.
В суде мужчина рассказал, что его следует рассматривать как гражданина Великобритании. По информации издания, задержанному 47 лет, он имеет гражданство России и Великобритании, а живет в Италии. При этом его имя не раскрывают.
Российские СМИ предполагают, что под вышеперечисленные характеристики подходит Андрей Якунин – сын экс-главы РЖД и одного из основателей дачного кооператива "Озеро" Владимира Якунина.
- 19 октября СМИ сообщили, что на протяжении лет РПЦ скупает недвижимость рядом с военными базами Норвегии. Эксперт по безопасности с Alfa Sefland Winge отмечает, что принадлежащие РПЦ объекты недвижимости, такие как Хоконсверн, "могут быть проблемой", ведь здания могут использоваться для чего-то другого, кроме религиозных целей.
- Позже в тот же день в Норвегии из-за зафиксированного дрона закрыли один из крупнейших аэропортов страны. Известно, что 17 октября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель попросила людей сообщать о подозрительной активности и заявила, что агентство внутренней безопасности PST получило ряд новых сообщений о беспилотниках.
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