В Норвегии арестовали подозреваемого в шпионаже россиянина, - СМИ

Об этом сообщает NRK .

"В Тромсе арестован предполагаемый российский шпион. Гражданин Бразилии был арестован полицией вчера утром по дороге на работу в университет", - говорится в сообщении.

Служба безопасности PST подозревает, что злоумышленник находится в Норвегии под вымышленным именем, а также, что на самом деле он россиянин и работает на одну из спецслужб.

Задержанного сегодня отправили в тюрьму в районном суде Норд-Тромс и Сенья в Тромсе. По данным полиции, он задержан, ему не предъявлены никакие обвинения.

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