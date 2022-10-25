В Норвегии арестовали подозреваемого в шпионаже россиянина, - СМИ
Полиция Норвегии задержала подозреваемого российского шпиона в арктическом городе Тромсе, выдававшем себя за гражданина Бразилии
Об этом сообщает NRK .
"В Тромсе арестован предполагаемый российский шпион. Гражданин Бразилии был арестован полицией вчера утром по дороге на работу в университет", - говорится в сообщении.
Служба безопасности PST подозревает, что злоумышленник находится в Норвегии под вымышленным именем, а также, что на самом деле он россиянин и работает на одну из спецслужб.
Задержанного сегодня отправили в тюрьму в районном суде Норд-Тромс и Сенья в Тромсе. По данным полиции, он задержан, ему не предъявлены никакие обвинения.
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