В "нормандском формате" для налаживания взаимодействия пытаются применить гуманитарную повестку дня, - эксперт

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспрессо.TV.



"Пока мы понимаем, что "нормандский формат" - это та точка, где все стороны, несмотря на противоречия, они сходятся, что формат является мерилом того, как продвигается дипломатический процесс. Россия, несмотря на свое поведение, продолжает утверждать, что она хочет политико-дипломатического решения. Так же, как и Украина, и Запад", – считает Краев.



По мнению эксперта, все страны-участники приходят к "нормандскому формату" как к фарватеру, по которому можно двигаться.



"На чем они могли сойтись? Украина настаивает на пересмотре гуманитарных вопросов, Россия их

блокировала последний год. Мы очень сравниваем ситуацию с восемьдесятыми, тогда именно с гуманитарных разговоров, по вопросам социальных, культурных и так далее, начались переговоры о разоружении. В принципе, кажется, что пытаются сейчас применить тот же трек, потому что он сработал в переговорах, между Германией и США по "Северному потоку-2" и в переговорах НАТО-Россия по "гарантиям безопасности", - сказал он.



Краев считает, что и в "нормандском формате" будет применен этот инструментарий – "начнем с разговоров о мягком, продолжим в общеприемлемом формате, а дальше будет развиваться, как будет".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выполнение Минских соглашений – это "единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения". По его словам, Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к выполнению соглашений.