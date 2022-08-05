В ночном клубе Таиланда вспыхнул пожар: 13 человек погибли, десятки пострадали
В провинции Чонбури в Таиланде 5 августа произошел пожар в ночном клубе, в результате которого 13 человек погибли и десятки получили ранения
Об этом пишет Синьхуа .
Пожар вспыхнул около 1:00 по местному времени, его взяли под контроль.
Однако в результате возгорания по меньшей мере 13 человек погибли, еще десятки получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время выясняют причины пожара.
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