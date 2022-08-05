Об этом пишет Синьхуа .

Пожар вспыхнул около 1:00 по местному времени, его взяли под контроль.

Однако в результате возгорания по меньшей мере 13 человек погибли, еще десятки получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время выясняют причины пожара.

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