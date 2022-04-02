В ночь вторжения Россия пыталась уничтожить всю киберзащиту Украины, – СБУ
В ночь полномасштабного вторжения Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины. Нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления
Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Наибольшее количество кибератак пришлось на ночь вторжения РФ, ведь именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Однако работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила врагу использовать киберпространство. Также были обезврежены все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропаганды. К тому же предотвратили взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.
СБУ приступила к ряду расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных.
"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.", – добавляют в сообщении.
- В Киеве создали ІТ-батальон, защищающий от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы столицы.
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