В ночь вторжения Россия пыталась уничтожить всю киберзащиту Украины, – СБУ

Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Наибольшее количество кибератак пришлось на ночь вторжения РФ, ведь именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Однако работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила врагу использовать киберпространство. Также были обезврежены все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропаганды. К тому же предотвратили взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

СБУ приступила к ряду расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных.

"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.", – добавляют в сообщении.

В Киеве создали ІТ-батальон, защищающий от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы столицы.