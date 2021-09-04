В ночь с 3 на 4 сентября в советском концлагере на Урале погиб Василий Стус. Близкие убеждены, что его убили
В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере "учреждения ВС-389/36" в селе Кучино Чусовского района Пермской области России погиб украинский поэт и правозащитник Василий Стус. Его не стало при Горбачеве, при так называемой Перестройке
Это был его второй срок заключения. Заключение за стихи и разговоры, передает Еспресо.TV.
Собратья, родные и многие исследователи уверены, что смерть Стуса имела насильственный характер и была вызвана приказом из Москвы: любой ценой не допустить получения Василием премии Нобелевского комитета в области литературы.
С соображениями в пользу этой версии от диссидента Василия Овсиенко можно ознакомиться здесь. На момент смерти Василия Стуса он находился в камере №20 упомянутого учреждения.
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Задуматься по поводу неестественности смерти поэта, считает Овисиенко, можно, хотя бы по тому, как вскоре сложилась судьбы приставленных к ним телохранителей:
"24 февраля 1989 46-летний майор Долматов лег рядом со Стусом, всего в нескольких метрах. А майор Журавков умер через дней 10 после Стуса. Журавков-младший, лейтенант-оперативник, летом 1987 года утонул в реке Часовá. Все это вызывает серьезные сомнения, действительно ли смерть Стуса наступила в результате сердечного приступа".
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Официальная причина смерти - не выдержало сердце.
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