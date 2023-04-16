В ночь перед Пасхой россияне ударили по храму в Никополе: два человека ранены
В ночь на 16 апреля российские захватчики ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе на Днепропетровщине, два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - подчеркнул глава администрации.
Сергей Лысак также сообщил, что, кроме храма, в городе также повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередачи и хозяйственные постройки.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом. А в Николаевской области от атак погибли два подростка.
- В ночь на 16 апреля российская армия ударила по Снигиревской общине Николаевской области, повреждена гражданская инфраструктура. Погибли два подростка.
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