В ночь перед Пасхой россияне ударили по храму в Никополе: два человека ранены

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - подчеркнул глава администрации.

Сергей Лысак также сообщил, что, кроме храма, в городе также повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередачи и хозяйственные постройки.