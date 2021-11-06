В ночь на воскресенье не будут работать приложение и портал "Дия"
В ночь на воскресенье, 7 ноября, услуги и документы в приложении и на портале "Дия" будут недоступны из-за технических работ
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Facebook.
Отмечается, что "Дия" переезжает в новый датацентр для расширения мощностей.
"В связи с этим переездом в ночь с субботы на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дия" будет недоступен. Позаботьтесь заранее, чтобы COVID-сертификат всегда был с вами в электронном или бумажном виде. Вы можете также добавить цифровой документ в приложение YourWallet. Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дия", - пояснили в Минцифре.
С 7:00 утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.
- Напомним, 4 ноября правительство упростило процедуру получения помощи через "Дия" для беременных и рожениц.
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