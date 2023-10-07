В ночь на понедельник возможны заморозки: погода от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Осадки

8 октября в Украине пройдут дожди, умеренные, временами сильные. Днем в северной части ослабление и прекращение осадков.

Ветер

Северо-западный, порывистый, с периодическими порывами до штормового, до 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха

В течение воскресенья будет холодно, +9...+14°C, на юге +14...+19°C, в Крыму до +22°C.

Обратите внимание на полосу холодного воздуха на карте – это завтрашний день, не ночь.

Фото: Наталья Диденко

Чего ждать в столице

В Киеве завтра, 8 октября, ожидается умеренный и сильный дождь ночью и утром, днем ослабление и прекращение осадков.

Сильный северо-западный ветер.

Ночью +6...+8, днем +9...+11°C.

В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, возможны заморозки.