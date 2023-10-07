В ночь на понедельник возможны заморозки: погода от Натальи Диденко
В воскресенье, 8 октября, по всей территории Украины ожидаются дожди и сильный ветер. В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятны заморозки
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Осадки
8 октября в Украине пройдут дожди, умеренные, временами сильные. Днем в северной части ослабление и прекращение осадков.
Ветер
Северо-западный, порывистый, с периодическими порывами до штормового, до 15-22 метров в секунду.
Температура воздуха
В течение воскресенья будет холодно, +9...+14°C, на юге +14...+19°C, в Крыму до +22°C.
Обратите внимание на полосу холодного воздуха на карте – это завтрашний день, не ночь.
Фото: Наталья Диденко
Чего ждать в столице
В Киеве завтра, 8 октября, ожидается умеренный и сильный дождь ночью и утром, днем ослабление и прекращение осадков.
Сильный северо-западный ветер.
Ночью +6...+8, днем +9...+11°C.
В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, возможны заморозки.
- Накануне Наталья Диденко прогнозировала, что в субботу, 7 октября, северную часть Украины и некоторые западные регионы накроет атмосферный фронт. В воскресенье, 8 октября, будет идти дождь, ветер штормовой
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