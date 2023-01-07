В ночь на 7 января россияне обстреляли оккупированные территории Херсонщины, - депутат облсовета Хлань
Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что россияне не только обстреливали правобережье Херсонщины, но и нанесли удары по оккупированным Каховке и Голой Пристани
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Сегодня, в ночь на 7 января, оккупанты нанесли удар и по оккупированным городам. Частный сектор в городе Каховка был накрыт артиллерийскими ударами, люди видели вылеты из промышленной части оккупированного города. То есть россияне не только обстреливали правый берег, но и Каховку и Голую Пристань накрывали с оккупированной территории по оккупированным городам для того, чтобы поднять свой очередной вой об обстрелах ВСУ. Что якобы они "перемирие" соблюдают со своей стороны, а их обстреливают", – прокомментировал депутат облсовета.
Сергей Хлань добавил, что очередная лживая пропаганда россиян не удается, потому что люди видят откуда наносятся удары.
"В том числе был обстрелян город Берислав. Если мы говорим о правобережной части, то страдает не только областной центр от обстрелов, а страдает еще и Берислав. Оккупанты из артиллерии, а даже и из танков обстреливают этот город, расположенный на берегу реки Днепр ", – рассказал Хлань.
- 6 января россияне 39 раз ударили по Херсонской области
- Подробнее об обстреле Херсонской пожарной части 6 января можно прочитать по ссылке
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