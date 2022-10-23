В ночь на 23 октября украинские защитники сбили 16 беспилотников-камикадзе
В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе, 16 из которых были сбиты ВСУ
Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны. Еще два баражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушного командования "Восток" и Воздушного командование "Центр" на востоке и севере Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, ночью в Никопольском районе ВСУ сбили дрон-камикадзе "Shahed-136"
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