В ночь на 22 мая РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: получил ранение 10-летний мальчик
В ночь на 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харьковщине, в результате чего получил ранение 10-летний мальчик. Ребенок в больнице
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"По данным следствия, 22 мая около 02:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки. Получил ранение 10-летний мальчик.Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, противник выпустил по городу две ракеты С-300 с территории Белгородской области.
Открыто производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- В течение 21 мая российские войска из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
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