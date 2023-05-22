Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 22 мая около 02:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки. Получил ранение 10-летний мальчик.Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, противник выпустил по городу две ракеты С-300 с территории Белгородской области.

Открыто производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.