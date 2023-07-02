В ночь на 2 июля существует угроза атаки российских БПЛА, - Воздушные Силы
Российские террористы могут применить ударные БПЛА по Украине в ночь с 1 на 2 июля
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления!", - пишут ВС.
По состоянию на 00:10, воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.
Глава ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
- Вечером 1 июля российские оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносителя, общий залп которых составляет 8 "калибров". Украинские военные оценивают уровень ракетной угрозы как высокий.
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