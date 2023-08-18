Об этом говорится в сообщении на сайте ПриватБанка.

В субботу 19 августа с 00:30 до 07:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, Приват24. Кроме того, будет приостановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов не используют сервисы банка, но, если нужно совершить важные транзакции в поздний час, ПриватБанк предупреждает, чтобы клиенты учитывали интервал проведения работ и планировали важные переводы и покупки раньше времени.