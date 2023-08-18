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Главная Экономика В ночь на 19 августа сервисы ПриватБанка не будут работать

В ночь на 19 августа сервисы ПриватБанка не будут работать

18 августа, 2023 пятница
18:35
Экономика

В ночь на 19 августа 2023 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов, чтобы повысить качество и безопасность проведения платежей

Об этом говорится в сообщении на сайте ПриватБанка.

В субботу 19 августа с 00:30 до 07:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, Приват24. Кроме того, будет приостановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов не используют сервисы банка, но, если нужно совершить важные транзакции в поздний час, ПриватБанк предупреждает, чтобы клиенты учитывали интервал проведения работ и планировали важные переводы и покупки раньше времени.

  • Ранее ПриватБанк сообщил, что с 1 августа клиентам не нужно перевыпускать карты - они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.
  • В ПриватБанке представили обновления, в частности функцию с переводом денег на свою карту без распространения ее номера.
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