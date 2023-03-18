В ночь на 18 марта ПВО уничтожило в небе над Украиной 11 из 16 "Шахедов"
Во время атаки в ночь на 18 марта российско-оккупационные войска направили в Украину всего 16 ударных дронов Shahed-136/131
Об этом сообщили в штабе Воздушных сил ВСУ.
Из них 11 дронов-камикадзе удалось сбить силам противовоздушной обороны в центральных, западных и восточных областях Украины.
Воздушные силы отметили, что атаку россияне совершали по двум направлениям — с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное