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В ночь на 18 марта ПВО уничтожило в небе над Украиной 11 из 16 "Шахедов"

18 мартa, 2023 суббота
03:44
Новости

Во время атаки в ночь на 18 марта российско-оккупационные войска направили в Украину всего 16 ударных дронов Shahed-136/131

Об этом сообщили в штабе Воздушных сил ВСУ.

Из них 11 дронов-камикадзе удалось сбить силам противовоздушной обороны в центральных, западных и восточных областях Украины.

Воздушные силы отметили, что атаку россияне совершали по двум направлениям — с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.

  • Напомним, вечером 17 марта в Киевской области враг запустил баражирующие боеприпасы Shahed, но работала украинская ПВО, уничтожившая все воздушные цели.
  • На Днепропетровщине удалось я сбить 3 дрона, однако еще 2 попали в объект критической инфраструктуры.
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