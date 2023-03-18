В ночь на 18 марта ПВО уничтожило в небе над Украиной 11 из 16 "Шахедов"

Об этом сообщили в штабе Воздушных сил ВСУ.

Из них 11 дронов-камикадзе удалось сбить силам противовоздушной обороны в центральных, западных и восточных областях Украины.

Воздушные силы отметили, что атаку россияне совершали по двум направлениям — с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.