В ночь на 17 октября сбили 26 дронов на Юге, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
Юрий Игнат, спикер Командования Воздушных сил ВСУ, сообщил, что на Юге с начала атак иранских дронов в общей сложности уничтожены 96 камикадзе Shahed-136 и 4 Mohajer-6
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день имеем статистику от командующего воздушного командования "Юг" генерал-майора Дмитрия Карпенко, что на Юге в общей сложности уничтожено 100 иранских дронов с начала дроновых атак, из них 96 камикадзе Shahed-136 и 4 Mohajer-6", - отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.
Юрий Игнат подчеркнул, что это информация только по южному направлению, то есть по Николаевской, Херсонской и Одесской областям.
"За эту ночь, с 16 на 17 октября, если брать период 21:30–22:30 сбили 11 дронов Shahed, а с 3:30 до 7 ч утра ликвидировано еще 15. Поэтому, за ночное время по Югу имеем ликвидированных 26 дронов за раз благодаря зенитно-ракетным подразделениям и авиации", - отметил Игнат.
- 16 октября руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбивание двух вражеских дронов-камикадзе. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы
- Также ВСУ за час сбили 11 дронов-камикадзе на Юге
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