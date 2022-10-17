Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На сегодняшний день имеем статистику от командующего воздушного командования "Юг" генерал-майора Дмитрия Карпенко, что на Юге в общей сложности уничтожено 100 иранских дронов с начала дроновых атак, из них 96 камикадзе Shahed-136 и 4 Mohajer-6", - отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.



Юрий Игнат подчеркнул, что это информация только по южному направлению, то есть по Николаевской, Херсонской и Одесской областям.



"За эту ночь, с 16 на 17 октября, если брать период 21:30–22:30 сбили 11 дронов Shahed, а с 3:30 до 7 ч утра ликвидировано еще 15. Поэтому, за ночное время по Югу имеем ликвидированных 26 дронов за раз благодаря зенитно-ракетным подразделениям и авиации", - отметил Игнат.

16 октября руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбивание двух вражеских дронов-камикадзе. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы

Также ВСУ за час сбили 11 дронов-камикадзе на Юге

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