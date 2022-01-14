В ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты

Официальная информация появилась в facebook МОН.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится в сообщении.



На стартовой странице сайта МИД есть объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и исторические земли", - говорится в объявлении.





Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Министерства по делам ветеранов, Министерства энергетики.



В то же время сайты Минздрава, МВД, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минцифры работают без перебоев.



Также недоступен сайт "Дия". Отмечается: "В связи с необходимостью проведения плановых технических работ доступ к Кабинету временно ограничен. Приносим извинения за неудобства. Попытайтесь, пожалуйста, позже".





Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 14, 2022

Впоследствии такую атаку прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и отметил, что специалисты возобновляют работу IТ-систем после хакерской атаки."В основе массовой хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем. Извиняемся при возможности неудобства", - написал он.