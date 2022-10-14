Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Ситуация продолжает развиваться, враг не дремлет и не дает и нам покоя. Этой ночью мы уничтожили шесть дронов-камикадзе , которыми противник пытался снова атаковать южные регионы. На подлете дроны были уничтожены над Николаевщиной", - проинформировала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК. "Юг".



Наталья Гуменюк отметила, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Украинские силы давят врага на правый берег реки Днепр, соответственно, противник выискивает способы уйти оттуда, а в последнее время вражеские переправы работают с правого берега на левый.

Также в ночь с 13 на 14 октября ВСУ над Днепропетровщиной сбили четыре дрона-камикадзе.

14 октября украинская авиация обстреляла ПВО россиян в Херсонской области