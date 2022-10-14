В ночь на 14 октября уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе над южными регионами, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", сообщила, что дроны были уничтожены на подлете над Николаевщиной
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Ситуация продолжает развиваться, враг не дремлет и не дает и нам покоя. Этой ночью мы уничтожили шесть дронов-камикадзе , которыми противник пытался снова атаковать южные регионы. На подлете дроны были уничтожены над Николаевщиной", - проинформировала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК. "Юг".
Наталья Гуменюк отметила, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Украинские силы давят врага на правый берег реки Днепр, соответственно, противник выискивает способы уйти оттуда, а в последнее время вражеские переправы работают с правого берега на левый.
- Также в ночь с 13 на 14 октября ВСУ над Днепропетровщиной сбили четыре дрона-камикадзе.
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