Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"К корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель – подводный", – пишет ОК.

По состоянию на 00:07, 14 июня, суммарный залп ракет типа "Калибр" увеличен до 20 единиц.