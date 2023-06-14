В ночь на 14 июня Россия увеличила группировку в Черном море: количество "калибров" выросло до 20
В ночь с 13 на 14 июня российские террористы увеличили корабельную группировку, которая маневрирует в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"К корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель – подводный", – пишет ОК.
По состоянию на 00:07, 14 июня, суммарный залп ракет типа "Калибр" увеличен до 20 единиц.
- В 22:20 сообщалось, что в Черном море штормовая погода, а россияне держат наготове 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "калибрами".
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