В ночь на 11 апреля Приват24 не будет производить платежи

Об этом со ссылкой на релиз ПриватБанка сообщает "Интерфакс-Украина".



ПриватБанк запланировал технологическую паузу на проведение платежей через приложение Приват24 с 23 ч.10 апреля до 8 утра 11 апреля.



При этом расчеты в торговых сетях и операции в банковатах в это время будут производиться в обычном режиме.



Напомним, 19 марта сервис Приват24 провел регламентные работы.