В ночь на 11 апреля Приват24 не будет производить платежи
ПриватБанк анонсировал технологическую паузу в работе приложения Приват24: в ночь на 11 апреля приложение не будет производить платежи
Об этом со ссылкой на релиз ПриватБанка сообщает "Интерфакс-Украина".
ПриватБанк запланировал технологическую паузу на проведение платежей через приложение Приват24 с 23 ч.10 апреля до 8 утра 11 апреля.
При этом расчеты в торговых сетях и операции в банковатах в это время будут производиться в обычном режиме.
Напомним, 19 марта сервис Приват24 провел регламентные работы.
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