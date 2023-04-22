Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил в эфире национального телемарафона, сообщает НКРЭКУ.

По его словам, правительство рассматривает вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, но он до сих пор остается открытым.

"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть следующие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", - сказал Ущаповский.

Он добавил, что необходимость повышения тарифов возникла из-за большой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов РФ.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - пояснил Ущапковский.

Ранее правительство продлило действие действующих тарифов на электроэнергию для населения до 30 апреля. Сейчас они составляют 1,44 грн за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.