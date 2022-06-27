Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 27 июня "Колорадо" одержал победу над "Тампой" 2:1 и выиграл финальную серию матчей Кубка Стэнли со счетом 4:2.

В сезоне-2021/22 "Колорадо" стал победителем Западной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а в плей-офф одолел "Нэшвилл" (4:0), "Сент-Луис" (4:2) и "Эдмонтон" (4 :0).

"Колорадо Эвеланш" выиграл Кубок Стэнли в третий раз в истории. Клуб также завоевал самый престижный трофей мирового хоккея в 1996 и 2001 годах.

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