В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал обладателем престижного трофея мирового хоккея - Кубка Стэнли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" в пятой игре финала плей-офф Национальной хоккейной лиги стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2020/21. "Молнии" победили "Монреаль Канадиенс" 1: 0 и выиграли серию матчей со счетом 4: 1.
Клуб из Флориды в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли, который является самым престижным трофеем мирового хоккея. Также "Лайтнинг" становились его обладателями в 2004 и 2020 годах.
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