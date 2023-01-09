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В нижнюю часть реки Днепр сейчас сбрасывают больше воды, чем обычно, - мэр Новой Каховки

9 января, 2023 понедельник
18:37
война с Россией

Владимир Коваленко, городской глава Новой Каховки, сообщил, что сейчас уровень воды в реке Днепр увеличивается, а в Каховском водохранилище уменьшается, возможно, такие действия оккупантов направлены на островную часть Днепра

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вблизи Новой Каховки в реке Днепр происходит увеличение количества воды, которая сбрасывается из Каховского водохранилища. Отмечу, что город как раз начинается там, где граница между водохранилищем и Днепром. И сейчас уровень воды в реке Днепр увеличивается, а в водохранилище уменьшается. До этого времени в основном из разрушенных шандоров (гидротехнический затвор, который служит для регулирования уровня воды перед плотиной – ред.) спадала вода, а теперь есть шум и сброс воды, вот только трудно разобрать откуда, потому что территория ГЭС охраняется, это холостой ход через машинный зал, или через шандоры , которые рядом с машинным залом. Однако сброс воды в нижнюю часть реки Днепр идет в достаточно большом количестве, чем обычно. Соответственно, уровень воды в Днепре поднялся", - рассказал городской глава Новой Каховки.

Владимир Коваленко напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения управления Каховской ГЭС в руках оккупантов.

"Возможно, захватчики хотят поднять уровень воды в днепровских плавнях, а возможно, такие действия россиян связаны с островной частью реки Днепр, к сожалению, точно не могу сказать, это мои собственные предположения", - прокомментировал Коваленко.

  • 12 ноября 2022 года компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона.
  • 16 ноября ританская разведка оценила состояние дамбы Каховской ГЭС после устроенных россиянами взрывов
  • 23 декабря Центр национального сопротивления сообщал, что Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях.

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