Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вблизи Новой Каховки в реке Днепр происходит увеличение количества воды, которая сбрасывается из Каховского водохранилища. Отмечу, что город как раз начинается там, где граница между водохранилищем и Днепром. И сейчас уровень воды в реке Днепр увеличивается, а в водохранилище уменьшается. До этого времени в основном из разрушенных шандоров (гидротехнический затвор, который служит для регулирования уровня воды перед плотиной – ред.) спадала вода, а теперь есть шум и сброс воды, вот только трудно разобрать откуда, потому что территория ГЭС охраняется, это холостой ход через машинный зал, или через шандоры , которые рядом с машинным залом. Однако сброс воды в нижнюю часть реки Днепр идет в достаточно большом количестве, чем обычно. Соответственно, уровень воды в Днепре поднялся", - рассказал городской глава Новой Каховки.

Владимир Коваленко напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения управления Каховской ГЭС в руках оккупантов.

"Возможно, захватчики хотят поднять уровень воды в днепровских плавнях, а возможно, такие действия россиян связаны с островной частью реки Днепр, к сожалению, точно не могу сказать, это мои собственные предположения", - прокомментировал Коваленко.

12 ноября 2022 года компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона.

16 ноября ританская разведка оценила состояние дамбы Каховской ГЭС после устроенных россиянами взрывов

23 декабря Центр национального сопротивления сообщал, что Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях.