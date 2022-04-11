В Нижних Сирогозах Херсонской области чиновники поселкового совета отказались от сотрудничества с россиянами

Об этом сообщает поселковый совет в Facebook.

"Сегодня военные РФ пришли в коммунальное учреждение, в котором временно работают работники поселкового совета, так как в административном помещении поселкового совета уже третью неделю находятся военные. Они настойчиво предлагали сотрудничество, от которого все должностные лица Нижнесирогозского поселкового совета отказались", - говорится в сообщении. .

В совете не уверены, что в дальнейшем будет возможность работать в пределах полномочий, предоставленных украинским законодательством по обеспечению жизнедеятельности громады. На сегодня все коммунальные учреждения и предприятия работают в штатном режиме.