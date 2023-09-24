В Нижней лавре до сих пор проживают 40 монахов и прихожан Московского патриархата

Об этом исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко заявил ICTV.

"Что касается гостиничных корпусов, то ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Это около 40 человек: по 11 в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе", - отметил он.

По словам Остапенко, персональные данные отказывающихся выезжать из Лавры получили правоохранители.

"Надеюсь, что дальнейшие действия уже определены полицией по этим лицам", - подчеркнул руководитель заповедника "Киево-Печерская лавра".

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Как обратил внимание Остапенко, именно из-за этих лиц доступ к святыням на территории Нижней лавры закрыт всем посетителям.

Вместе с тем, по его мнению, после возвращения помещений в государственную собственность важно сохранить монашескую жизнь в пределах Киево-Печерской лавры. Однако быть там, как сказал руководитель заповедника, сможет только проукраинская братия.

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"Лавра - это прежде всего монастырь, это святыни, которые нуждаются в постоянной монашеской жизни и обслуживании этих объектов именно монахами. Мы надеемся, что будет сформирован новый алгоритм взаимодействия государства и церкви. И те монахи, которые точно имеют проукраинскую позицию, служат украинским святыням , должны продолжить свое дело. А незаконная деятельность пророссийских сил в Лавре должна быть прекращена", - подытожил Максим Остапенко.