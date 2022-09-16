В нижнем течении правого берега реки Днепр находятся самые элитные части и подразделения армии РФ, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник ВСУ, отметил, что полтора месяца назад в авральном порядке россияне перебросили на правый берег, ближе к Херсону, все свои десантные подразделения, выполнявшие боевые задания в Украине
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В нижнем течении правого берега реки Днепр находятся самые элитные воинские части и подразделения российских оккупантов. Известно, что полтора месяца назад в авральном порядке россияне перебросили на правый берег, ближе к Херсону, все десантные подразделения, выполнявшие задачи в рамках так называемой специальной военной операции. А сейчас именно эти воины пытаются сдерживать украинское контрнаступление, то есть лучшие из лучших. И мы видим, если панические настроения царят в этих подразделениях, то можно только себе представить, что происходит в других частях российских оккупационных войск", - отметил полковник ВСУ .
Владислав Селезнев объяснил по поводу кадыровцев, являющихся составляющей Росгвардии, что их функционал заключается в проведении полицейских мероприятий, направленных на рейды и зачистки на тех или иных территориях, а также они выполняют военно-полицейские функции, связанные с прекращением раздувания негативных ситуаций и настроений, которые могут проявляться в боевых порядках российских оккупантов.
- Французский генерал Доминик Тринкан уверен, что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра.
- Также аналитик Defence Express Сергей Згурец отметил, что украинская армия может попытаться расколоть группировку российской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области на две части
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