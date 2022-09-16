Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В нижнем течении правого берега реки Днепр находятся самые элитные воинские части и подразделения российских оккупантов. Известно, что полтора месяца назад в авральном порядке россияне перебросили на правый берег, ближе к Херсону, все десантные подразделения, выполнявшие задачи в рамках так называемой специальной военной операции. А сейчас именно эти воины пытаются сдерживать украинское контрнаступление, то есть лучшие из лучших. И мы видим, если панические настроения царят в этих подразделениях, то можно только себе представить, что происходит в других частях российских оккупационных войск", - отметил полковник ВСУ .



Владислав Селезнев объяснил по поводу кадыровцев, являющихся составляющей Росгвардии, что их функционал заключается в проведении полицейских мероприятий, направленных на рейды и зачистки на тех или иных территориях, а также они выполняют военно-полицейские функции, связанные с прекращением раздувания негативных ситуаций и настроений, которые могут проявляться в боевых порядках российских оккупантов.

Французский генерал Доминик Тринкан уверен, что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра.

Также аналитик Defence Express Сергей Згурец отметил, что украинская армия может попытаться расколоть группировку российской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области на две части

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