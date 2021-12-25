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В Nirvana отреагировали на иск "малыша" с обложки альбома Nevermind

25 декабря, 2021 суббота
22:35
Культура Nirvana

Адвокаты Nirvana отвергли обвинения Спенсера Элдена, обвинившего участников группы в распространении детской порнографии из-за его фото на обложке альбома Nevermind

Об этом сообщает The Guardian .

Адвокаты участников Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы Курта Кобейна Кортни Лав, которая распоряжается его имуществом, а также Кирка Ведла, фотографа обложки – пытаются отклонить иск Элдена.

Они утверждают, что у двух законодательных актов, согласно которым Элден подал жалобу, есть ограничения по времени, делающие обвинения недействительными.

Утверждение Элдена о том, что на фотографии изображено сексуальное насилие над детьми, адвокаты описывают как несерьезное.

"Краткое изучение фотографии или собственного поведения Элдена, не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по мнению Элдена, виноваты в хранении детской порнографии, доказывает это", - говорится в заявлении.

Также адвокаты убеждены, что Элден в течение 30 лет получал выгоду от своего статуса Nirvana Baby. В частности, они также ссылаются на факт, что у него на груди есть татуировка со словом Nevermind.

Слушание по ходатайству адвокатов пройдет в январе 2022 года.

  • Напомним, в августе 2021 года 30-летний Спенсер Элден, чьи фото использовали для обложки альбома группы Nirvana, подал в суд .
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порнография
Nirvana
Курт Кобейн
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