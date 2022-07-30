В Никопольском районе россияне за сутки обстреляли 16 домов, предприятия и электросеть
В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света нет у 1000 человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, оккупанты били по Никополю и Красногригорьевской общине из "градов". В общей сложности они выпустили до 80 снарядов.
"В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведено из строя электросеть. До 1 000 человек остались без света. На месте работают электричества. Есть разрушение на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание . Пожарные укрощали пламя несколько часов", - подчеркнул председатель ОВА.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В Красногригорьевской общине жертв и разрушений нет.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.35 30 июля ситуация спокойная.
- Около 2:30 30 июля оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня
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