В Никопольском районе предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища
В Днепропетровской области для жителей действует запрет на посещение береговой линии Каховского водохранилища, в связи с заминированием территории
Об этом пишет в телеграмме начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко .
"Военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. Последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные должны команду открывать огонь на поражение по надводным" - пишет Евтушенко.
Вблизи акватории Каховского водохранилища во многих местах береговая линия заминирована.
Мирных жителей просят не спускаться к береговой полосе, ведь это может привести к травме или смерти.
"Прошу с пониманием отнестись к ограничениям обусловленным вооруженной агрессией РФ. Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища. Пожалуйста, не подвергайте себя опасности", - добавляет глава РВА.
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