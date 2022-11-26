В Никопольском районе предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища

Об этом пишет в телеграмме начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко .

"Военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. Последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные должны команду открывать огонь на поражение по надводным" - пишет Евтушенко.

Вблизи акватории Каховского водохранилища во многих местах береговая линия заминирована.

Мирных жителей просят не спускаться к береговой полосе, ведь это может привести к травме или смерти.

"Прошу с пониманием отнестись к ограничениям обусловленным вооруженной агрессией РФ. Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища. Пожалуйста, не подвергайте себя опасности", - добавляет глава РВА.

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