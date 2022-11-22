В Никопольском районе из-за российских обстрелов погиб 31 гражданский, около 130 пострадали
Российские оккупанты уже более 5 месяцев почти в ежедневном режиме обстреливают Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего погибли несколько десятков жителей, а травмированных - более сотни
Об этом "Радио Свобода" сказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Сейчас, к сожалению, имеем печальную статистику в виде 31 погибшего человека. Это гражданские жители района, которые никоим образом не связаны с боевыми действиями или, скажем так, с недружественными действиями в сторону оккупантов. Почти 130 человек травмированы. Они получили ранения разной степени тяжести. Это также гражданские люди", – отметил он.
По его словам, жилье многих людей разрушено.
"Разрушены около 630 многоэтажек. Это разные степени разрушения, начиная от выбитых оконных стекол, заканчивая провалами в потолках и разрушениями стен. Разрушены около 1500 частных домов", - рассказал Евтушенко.
- Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.
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