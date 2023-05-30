В Никопольщине, которую регулярно обстреливает армия РФ, меняют продолжительность комендантского часа
В Никопольском районе Днепропетровской области с 1 июня меняют продолжительность комендантского часа. Теперь он будет заканчиваться на час раньше
Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Так, с 1 июня комендантский час для всех общин района будет начинаться в 23:00 по-прежнему, а заканчивается в 4 утра. Раньше он продолжался до 5 утра.
В документе также говорится, что работа кафе, ночных клубов, баров и т.д. ночью запрещена. Также запрещено нахождение людей на улице и движение транспорта без специальных разрешений.
Следует отметить, что Никопольщину регулярно обстреливает армия РФ. Атаки осуществляются с территории оккупированной Запорожской АЭС. В частности, 25 мая враг целил по Никополю из тяжелой артиллерии . Было повреждено 7 частных жилых домов и столько же хозяйственных построек, авто, 3 линии электропередачи, 4 газопровода.
24 мая оккупанты также обстреливали Никополь из тяжелой артиллерии, а Марганецкую общину атаковали дроном-камикадзе . Были повреждены частные дома.
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