В Никополе женщине сломали бедро за отсутствие COVID-сертификата
Национальная полиция расследует факт получения телесного повреждения 61-летней женщиной в здании краеведческого музея города Никополя Днепропетровской области
Конфликт произошел между двумя работницами заведения. В результате инцидента 61-летняя сотрудница получила травму и была доставлена в больницу, передает со ссылкой на местных правоохранителей Еспресо.TV .
По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).
Читайте на "Цензор.НЕТ" : В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
"Глава профсоюза этого учреждения избил 61-летнюю художницу за то, что та не хотела вакцинироваться, как того требуют правила. У пострадавшей диагностировали переломом шейки бедра и отвезли в больницу.
Читайте также: С декабря Польша начнет COVID-вакцинацию детей от 5 лет
Директор музея объясняет поступок нападающего тем, что в условиях действующих карантинных ограничений ее учреждение не может работать, если есть невакцинированные сотрудники", - приводит подробности портал " Наш город" (Днепр).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное