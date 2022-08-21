Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По данным Николая Лукашука, никопольский район ночью 20 - 21 августа обстреляли пять раз, а воздушная тревога там длилась 11 часов.

"В полночь оккупационные войска РФ ударили по Никополю из ствольной артиллерии. Спасатели потушили три пожара, возникших в результате обстрела. Один из них произошел на промышленном предприятии, там повреждено оборудование и крыша здания. Обломками разрушен один частный дом. Повреждена школа, почти два десятка частных". домов и хозяйственных построек, девятиэтажные и пятиэтажные дома, машины, линии электропередач, газопровод и водопровод", – сообщил глава ДОР.

Ночью таких несколько раз атаковали с "Градов" и РСЗО Марганецкую общину. В самом Марганце повреждены линии электропередач.

Попали оккупанты и по Мировской ТГ, там повреждены пять жилых домов. В одном из сел пока нет мобильной связи.

В Криворожском районе тоже было неспокойно. Враг обстрелял территорию Апостоловской общины. Там поврежден ангар сельхозпредприятия. Попали оккупанты и по приграничным территориям Зеленодольской ТГ.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в Никопольском районе нет.

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