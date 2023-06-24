В Никополе в результате российских обстрелов погиб мужчина. Есть многочисленные разрушения

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

В течение дня российские террористы дважды обстреливали Никополь и Покровскую сельскую громаду. Террористы использовали ствольную артиллерию.

"К сожалению, в результате обстрела погиб никополец 1952 года рождения. Искренне сочувствую родным... В городе повреждены 6 жилых домов, 7 хозяйственных сооружений, 2 частных предприятия, гаражи, автотранспорт, линии газо- и электросети", - пишет Евтушенко.

Он также попросил жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.