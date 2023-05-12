В Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частные дома. Есть раненый
В пятницу, 12 мая, российские террористы обстреляли Никопольщину Днепропетровской области
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.
"От артиллерийских обстрелов содрогалась земля в Марганецкой громаде и самом Никополе. Последнему досталось больше всего. Несмотря на все попытки террористов нас сломить, мы выстоим и победим. Всем тихой ночи. Держимся", - пишет Сергей Лысак.
В Никополе разрушены 3 частных дома, еще 7 – повреждены. Разбиты 7 хозяйственных построек, 1 – уничтожена. Разбиты авто, заборы, линии электропередач и газопроводы. Есть разрушение церкви, админздания и магазина.
Ранение получил 29-летний мужчина. А 71-летнюю женщину спасатели освободили из поврежденного дома.
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