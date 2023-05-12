В Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частные дома. Есть раненый

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

"От артиллерийских обстрелов содрогалась земля в Марганецкой громаде и самом Никополе. Последнему досталось больше всего. Несмотря на все попытки террористов нас сломить, мы выстоим и победим. Всем тихой ночи. Держимся", - пишет Сергей Лысак.

В Никополе разрушены 3 частных дома, еще 7 – повреждены. Разбиты 7 хозяйственных построек, 1 – уничтожена. Разбиты авто, заборы, линии электропередач и газопроводы. Есть разрушение церкви, админздания и магазина.

Ранение получил 29-летний мужчина. А 71-летнюю женщину спасатели освободили из поврежденного дома.