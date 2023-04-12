В Никополе в результате артобстрела РФ ранены четверо горожан
В среду армия неприятеля открыла огонь по городу Никополь Днепропетровской области. В результате попаданий российских снарядов более 13 домов повреждены, ранены четыре человека
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Сегодня, 12 апреля, войска России били из артиллерии по Никополю.
В результате обстрела поражений получили четверо мирных жителей города, двоих из них госпитализировали.
Сообщается, что повреждены более 13 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.
Прокуратура фиксирует преступления армии страны-спонсорки терроризма в Украине.
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - отмечают в пресс-службе.
- 8 апреля российская армия атаковала Марганецкую и Мировскую громады, поврежден газопровод и забор.
- В течение 10 апреля атаке россиян подверглась Марганецкая громада Днепропетровской области.
- В ночь на 11 апреля русские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
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