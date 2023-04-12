Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Сегодня, 12 апреля, войска России били из артиллерии по Никополю.

В результате обстрела поражений получили четверо мирных жителей города, двоих из них госпитализировали.

Сообщается, что повреждены более 13 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.

Прокуратура фиксирует преступления армии страны-спонсорки терроризма в Украине.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - отмечают в пресс-службе.