В Никополе россияне обстреляли медучреждение, общежитие и частные дома

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Никополь подвергся очередному террористическому акту со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждено медицинское учреждение областного совета. Также значительные повреждения получили общежитие, три частных жилых дома и линии электропередач.

Известно, что местные жители не пострадали.

"Непонятно, куда и зачем стреляли оккупанты, поскольку в районе обстрела находятся жилые дома мирных людей", - добавил Лукашук.