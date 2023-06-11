В Никополе россияне обстреляли медучреждение, общежитие и частные дома
В Никополе Днепропетровской области в воскресенье, 11 июня, российские военные нанесли удар по медицинскому заведению, общежитию и по частным домам
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Никополь подвергся очередному террористическому акту со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждено медицинское учреждение областного совета. Также значительные повреждения получили общежитие, три частных жилых дома и линии электропередач.
Известно, что местные жители не пострадали.
"Непонятно, куда и зачем стреляли оккупанты, поскольку в районе обстрела находятся жилые дома мирных людей", - добавил Лукашук.
- Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине.
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