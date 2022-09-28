В Никополе россияне обстреляли дома, лицей, остановку, электролинии, а вблизи Кривого Рога ВСУ сбили вражескую ракету
На Днепропетровщине в ночь на 28 сентября оккупанты обстреляли более 10 домов, остановку, лицей, электролинии и газопроводы. ВСУ сбили российскую ракету
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Россияне всю ночь били по Никопольскому району из "градов" и тяжелой артиллерии. По Никополю они ударили трижды и повредили более десяти многоэтажных и частных домов, лицей, остановки транспорта, газопровода и шесть линий электропередачи.
В результате вражеского огня без света осталось почти 8 тыс. семей. Аварийные бригады энергетиков начнут работать, как только минует угроза новых обстрелов.
В Марганецком обществе устанавливают последствия российской атаки. На месте спасатели и полиция.
Люди в результате российских обстрелов не пострадали.
Вечером 27 сентября украинская ПВО сбила ракету Х-59 кафиров.
В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 7:32, обстановка также спокойная.
- В ночь на 27 сентября рашисты били по Днепропетровщине. Зафиксировано около 90 снарядов - изуродованные частные дома, спортшкола и газопровод.
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