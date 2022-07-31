Об этом сообщает Еспресо.TV.

Об угрозе артобстрела жителей Никополя предупредили еще до 21:00.

Обстрел района произошел около 2:00. Масштабов разрушений и количество жертв - по состоянию на три часа - не сообщаются.

Информацию о взрывах подтвердил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Снова", - написал Евтушенко в telegram .

В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света нет у 1000 человек

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb