В Никополе прогремели взрывы. Россия обстреляла район
Ночью, с 30 на 31 июля, россияне снова обстреляли Никополь
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Об угрозе артобстрела жителей Никополя предупредили еще до 21:00.
Обстрел района произошел около 2:00. Масштабов разрушений и количество жертв - по состоянию на три часа - не сообщаются.
Информацию о взрывах подтвердил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Обстрелян город Никополь. Снова", - написал Евтушенко в telegram .
- В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света нет у 1000 человек
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