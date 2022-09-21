В Никополе около 30% людей продолжают работать на крупных предприятиях, – и. о. главы райсовета Бычков
Дмитрий Бычков, и. о. главы Никопольского районного совета сообщил, что жители Никополя днем работают на предприятиях, а по окончании рабочего времени выезжают в соседние города и села
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Я думаю, что в Никополе остается примерно 30% людей, которые никуда не собираются ехать, потому что им некуда ехать. Более того, люди у нас героические, они продолжают работать на крупных предприятиях города, предприятиях критической инфраструктуры. Поэтому очень много жителей после окончание рабочего времени выезжают кто куда: в ближайшие села и города.Люди просто днем возвращаются в Никополь, потом едут в другие населенные пункты Днепропетровской области.Город продолжает работать, но каждый день у кого-то все же заканчивается терпение и люди уезжают.Знаю очень много случаев, когда никопольцы принимают решение выезжать, потому что впереди зима. Такой массовой эвакуации не происходит, но она проходит ежедневно в постоянной миграции людей по территории Украины, в том числе в Никопольском районе", - отметил Бычков.
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