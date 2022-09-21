Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Я думаю, что в Никополе остается примерно 30% людей, которые никуда не собираются ехать, потому что им некуда ехать. Более того, люди у нас героические, они продолжают работать на крупных предприятиях города, предприятиях критической инфраструктуры. Поэтому очень много жителей после окончание рабочего времени выезжают кто куда: в ближайшие села и города.Люди просто днем возвращаются в Никополь, потом едут в другие населенные пункты Днепропетровской области.Город продолжает работать, но каждый день у кого-то все же заканчивается терпение и люди уезжают.Знаю очень много случаев, когда никопольцы принимают решение выезжать, потому что впереди зима. Такой массовой эвакуации не происходит, но она проходит ежедневно в постоянной миграции людей по территории Украины, в том числе в Никопольском районе", - отметил Бычков.

На Днепропетровщине в ночь на 21 сентября россияне били по домам, детсаду, хлебокомбинату, магазинам, электролиниям и ранили мужчину.

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