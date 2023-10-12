Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ
Эксклюзив

В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ

12 октября, 2023 четверг
09:52
Война с Россией

После обстрела оккупантами Никополя в городе объявлен день траура по погибшим в результате террористической атаки

Об этом заявил и.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, сегодня в Никополе объявлен день траура по погибшим в результате вчерашней террористической атаки. Враг атаковал город, разрушено образовательное учреждение. Во время атаки погибли 4 человека и 2 получили ранения", - рассказал Бычков.

Системные обстрелы региона продолжаются. Со вчерашнего дня город страдает от российского террора.

"Поздно вечером и сегодня с утра враг продолжил атаковать Никополь и Марганец. Регион очень страдает от обстрелов и психологического давления, которое оказывает террорист", - пояснил чиновник.

По его словам, обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС. Отвечать оккупантам сложно, но ВСУ всеми возможными способами защищают регион, говорит Дмитрий Бычков.

"У нас очень большая поддержка ВСУ, мы видим их работу и защиту региона. В нашем случае это очень сложная работа, потому что враг находится на окраине и в самом городе Энергодар. Поскольку обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС, ответы должны быть точными. Когда враг находится на территории АЭС, это создает большие проблемы. Поэтому ответ должен быть разумным, но военные это делают постоянно", - резюмировал он.

  • Российская оккупационная армия 6 октября атаковала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего одна женщина получила ранения.
  • Также террористы ночью 11 октября из артиллерии атаковали Никополь и Марганецкую и Мировскую громады. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
  • В среду, 11 октября, российские оккупанты ударили по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела четверо мирных жителей погибли.
Новости
военные силы Украины
терроризм
Днепропетровщина
Никополь
ракетний удар
Читайте также:
Ізраїль Україна
11 октября, 2023 среда
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
11 октября, 2023 среда
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
Автор
11 октября, 2023 среда
Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.84
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 октября
10:01
Согласно выводам ДАСУ в отношении поставщика машин ДСНС открыли уголовное производство, гендиректор назвал это "уничтожением производителей"
09:56
Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до 1300
09:52
В сентябре этого года частные клиенты из Украины купили на 57% больше новых авто, - Укравтопром
09:37
Запасы нефти в США выросли, а цена Brent падает
09:37
Обновлено
Удар РФ по селу Гроза: количество погибших выросло до 56
09:25
Китай
Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран, - Reuters
09:23
Обновлено
Россияне ночью ударили по Чернобаевке и Белозерке: есть погибший и раненые
09:17
Эксклюзив
Нападение на Израиль – это теракт, действия ХАМАС похожи на методы россиян, - архиепископ УГКЦ Гудзяк
09:13
Обновлено
РФ атаковала припортовую Одесчину, ранена женщина. В Харькове и Черкасской области были попадания
09:00
Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев
09:00
PR
Блокбастер, которого так ждали. "Миссия невозможна. Расплата" онлайн на украинском уже на SWEET.TV
08:59
Обзор
Россию лишат денег от "кровавых бриллиантов", Зеленский призывает НАТО увеличить военную помощь Украине. Акценты мировых СМИ 12 октября
08:48
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
08:39
сектор Газа
Генсек ООН призвал освободить всех заложников в Газе и высказался по поводу блокады сектора
08:27
Война будет долгой, Германия должна дать Украине все для победы, в частности Taurus, - депутат бундестага
08:06
В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters
07:57
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 990 окупантов, 42 танка и 32 артсистемы, - Генштаб
07:02
Швейцария признала ХАМАС террористической организацией
07:00
Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября
06:53
Офис генпрокурора
Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ
06:49
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"
06:38
Египет предупреждал Израиль о нападении ХАМАС, – конгрессмен США
06:30
Украина должна продолжать реформы и сосредотачиваться на борьбе с коррупцией, - минфин США
05:59
Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада", - СМИ
05:30
Минздрав Израиля отказался лечить террористов ХАМАСа
05:02
В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
04:35
Самолет Lufthansa
Lufthansa выполнит дополнительные эвакуационные рейсы из Израиля.
04:08
Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
03:40
В России сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения погибли два человека
03:12
Германия вернула Израилю ранее приобретенные ударные дроны Heron
02:20
Турция ведет переговоры с ХАМАС об увольнении граждан Израиля, - СМИ
01:52
В Белом доме подтвердили, что передача ATACMS Украине "не исключена"
01:24
Белый дом
США могут объединить в один пакет финансирования для Украины, Израиля и Тайваня, - NBC News
00:45
"Получили помощи почти на полмиллиарда": Умеров рассказал об итогах "Рамштайна-16"
00:28
РФ пожаловалась в ICAO на нарушение правил авиасообщения странами Запада
2023, среда
11 октября
23:58
Нетаньягу
Нетаньяху объявил о формировании чрезвычайного правительства Израиля
23:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 октября
23:03
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
22:57
Румыния завершила расследование по падению на ее территории русских дронов
22:22
Эксклюзив
Дипломат Чалый рассказал о чем может идти речь на переговорах Путина с Си Цзиньпином.
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV