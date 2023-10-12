В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ
После обстрела оккупантами Никополя в городе объявлен день траура по погибшим в результате террористической атаки
Об этом заявил и.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков в эфире телеканала "Еспресо".
"К сожалению, сегодня в Никополе объявлен день траура по погибшим в результате вчерашней террористической атаки. Враг атаковал город, разрушено образовательное учреждение. Во время атаки погибли 4 человека и 2 получили ранения", - рассказал Бычков.
Системные обстрелы региона продолжаются. Со вчерашнего дня город страдает от российского террора.
"Поздно вечером и сегодня с утра враг продолжил атаковать Никополь и Марганец. Регион очень страдает от обстрелов и психологического давления, которое оказывает террорист", - пояснил чиновник.
По его словам, обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС. Отвечать оккупантам сложно, но ВСУ всеми возможными способами защищают регион, говорит Дмитрий Бычков.
"У нас очень большая поддержка ВСУ, мы видим их работу и защиту региона. В нашем случае это очень сложная работа, потому что враг находится на окраине и в самом городе Энергодар. Поскольку обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС, ответы должны быть точными. Когда враг находится на территории АЭС, это создает большие проблемы. Поэтому ответ должен быть разумным, но военные это делают постоянно", - резюмировал он.
- Российская оккупационная армия 6 октября атаковала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего одна женщина получила ранения.
- Также террористы ночью 11 октября из артиллерии атаковали Никополь и Марганецкую и Мировскую громады. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
- В среду, 11 октября, российские оккупанты ударили по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела четверо мирных жителей погибли.
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