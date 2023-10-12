В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ

Об этом заявил и.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, сегодня в Никополе объявлен день траура по погибшим в результате вчерашней террористической атаки. Враг атаковал город, разрушено образовательное учреждение. Во время атаки погибли 4 человека и 2 получили ранения", - рассказал Бычков.

Системные обстрелы региона продолжаются. Со вчерашнего дня город страдает от российского террора.

"Поздно вечером и сегодня с утра враг продолжил атаковать Никополь и Марганец. Регион очень страдает от обстрелов и психологического давления, которое оказывает террорист", - пояснил чиновник.

По его словам, обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС. Отвечать оккупантам сложно, но ВСУ всеми возможными способами защищают регион, говорит Дмитрий Бычков.

"У нас очень большая поддержка ВСУ, мы видим их работу и защиту региона. В нашем случае это очень сложная работа, потому что враг находится на окраине и в самом городе Энергодар. Поскольку обстрелы происходят фактически с территории ЗАЭС, ответы должны быть точными. Когда враг находится на территории АЭС, это создает большие проблемы. Поэтому ответ должен быть разумным, но военные это делают постоянно", - резюмировал он.