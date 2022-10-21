В Николаевской области зенитчики сбили российский штурмовик Су-25

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

"21 октября, около 16:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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