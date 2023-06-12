В Николаевской области затоплено 13 населенных пунктов, один человек погиб, - депутат облсовета Москаленко
Виктория Москаленко, депутат Николаевского областного совета, сообщила, что в Николаевской области полностью затоплено 540 домов, в общей сложности пострадало примерно 4000 домовладений
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"На Николаевщине от затопления страдают 13 населенных пунктов, расположенных рядом с Херсонской областью. Это район нашей многострадальной Снегиревки, которая была под оккупацией 9 месяцев. Сам районный центр не подтопило, но затоплено 5 скважин, которые обеспечивают Снегиревку питьевой водой. Отмечу, что только после деоккупации было запущено водоснабжение, а сейчас снова люди сидят без воды", - рассказала депутат Николаевского областного совета.
Виктория Москаленко добавила, что постоянно идет помощь Снегиревке и району, завозится вода, горячая еда, генераторы для электроснабжения, потому что там есть люди, которые отказываются от эвакуации и остаются жить посреди поля, говоря, что оккупацию пережили, и наводнение тоже переживут.
"В населенных пунктах Николаевщины полностью затоплено 540 домов. А если брать в общей сложности количество пострадавших и те места, куда нельзя подъехать, - примерно 4000 домовладений. Из зоны подтопления эвакуировано 680 человек, 123 ребенка. С момента затопления погиб один человек, который погиб один человек, который погиб. отказалась эвакуироваться; дом погибшего был в месте быстрого затопления, поэтому, к сожалению, мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате наводнения", - сказала Москаленко.
Ситуация с подтоплением в области
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду подтопления держались в четырех районах Николаева.
На 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см. А в пятницу в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.
Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. За ночь уровень воды в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился .
Уже 11 июня сообщалось, что уровень затопления в Николаевской области продолжает снижаться.
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