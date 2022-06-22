Об этом заявила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

По ее словам, 21 июня во вражеский огонь попали жилые кварталы Николаева. Также пострадали общины Баштанского и Николаевского районов. В частности, россияне обстреляли Широковскую, Березнеговатскую, Ингульскую, Куцурубскую, Очаковскую, Радсадовскую, Воскресенскую и Первомайскую общины.

"Среди повреждений дома, школы, социальные и промышленные объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. Детей среди раненых нет.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

Утром 21 июня в Николаеве были слышны взрывы.

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