В Николаевской области захватчики ранили 18 человек за сутки, есть погибшие
В Николаевской области 21 июня россияне ранили 18 человек, есть погибшие, повреждены дома, школы, промышленные объекты
Об этом заявила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
По ее словам, 21 июня во вражеский огонь попали жилые кварталы Николаева. Также пострадали общины Баштанского и Николаевского районов. В частности, россияне обстреляли Широковскую, Березнеговатскую, Ингульскую, Куцурубскую, Очаковскую, Радсадовскую, Воскресенскую и Первомайскую общины.
"Среди повреждений дома, школы, социальные и промышленные объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.
Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. Детей среди раненых нет.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- Утром 21 июня в Николаеве были слышны взрывы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное